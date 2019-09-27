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Анастасия Каменских, которая не так давно стала женой Алексея Потапенко (Потапа), сообщила о расставании с мужем. На фото, которое певица выложила в Instagram, супруги сидят, прижавшись друг к другу. Благоверный обнимает артистку, склонившись ей на плечо, а та, лукаво улыбаясь, слегка отодвинула от него голову.
"Так не хочется расставаться", – пожаловалась она в соцсети. Не успели фанаты пары заволноваться, как узнали, что разлука продлится недолго – "денечек". Как дальше сообщила Настя, она уезжает на концерт, а Алексей будет дома.
Подписчики, спросив, когда Каменских родит ребеночка и поделившись нетерпением в ожидании ее выступления, стали расхваливать супругов и восхищаться тем, как они подходят друг другу:
"Вы такие пупсики", "Какие вы милые!", "Сладкие", "Всегда приятно на Вас двоих смотреть", "Красивые", "Вы похожи!", "Какие лапочки", "Так романтично... Класс...", "От вас так и веет теплом!!!", "Котики", "До сих пор в шоке! Не могу поверить, что мечта сбылась – вместе", "Потап и Настя вы отличная пара", "Замечательные", "Вы чудесные", "Няшки".
Ранее Анастасия дала повод для слухов о расставании с мужем, показавшись без обручального кольца и развлеклась с парнями, а Потап застал жену в странной позе, в постели с девушкой и снял на коленях.
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