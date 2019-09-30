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Успенская показала мохнатую собачку при всех

Успенская показала мохнатую собачку при всех
Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Королева шансона чувственно попрощалась со зрителями

Любовь Успенская, завершив гастроли по американским городам, разместила в соцсети видео, на котором представила всех своих музыкантов и благодарила их за помощь, а поклонников – за теплый прием. Показала артистка и свою мохнатую собачку. 

"Мы завершали наш тур с улыбками и радостью от того, что мы сумели подарить вам свою музыку, удовольствие и счастье... Хочу выразить личную благодарность и представить весь коллектив, который работал со мной рука об руку, в каждом городе", – сообщила она под роликом.

Фанаты восхитились в ответ. Они говорили певице спасибо "за чудесный концерт", желали ей "здоровья и сил", а также "счастья на долгие лета" и, выразив надежду на новую встречу "в следующем году", просили "приезжать еще" и осыпали "дифирамбами" в стихах:

"Супер! Любаня – такая киса... Сладкая!", "Всегда шикарная!", "Любовь Успенская-фигура! Звезда шансона-супер! Да! Талант и грация! Фактура! Всегда красива, молода. Стиль у нее неподражаем, смотри хоть в профиль и анфас... Мать и жена,и бизнес-леди. Певица просто суперстар. Фанаты – взрослые и дети, – нам не уйти от этих чар". 

В турне по США королева шансона не раз заводила публику не только песнями, но и своим провокационным видом – в коротком серебристом наряде с голыми ногами, полностью обнаженной, в неприличной позе, – а также признанием о собственных сексуальных забавах

Полина ДОРОЖКИНА
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