Певица сразила наповал сексуальным образом

Кристина Орбакайте поделилась в соцсети новым фото. В кадре старшая дочь Аллы Пугачевой стоит в прозрачном наряде, сквозь который отчетливо видно ее грудь, слегка закрытую лифчиком, и голый живот. Поклонники не остались равнодушны.

"Вся жизнь – театр", – отметила артистка под снимком.

Новый образ покорил многих. Певице не пожалели комплиментов, расхваливая ее талант и внешность:

"Это было великолепно", "Потрясающе выступление", "Отлично получилось", "Красотка", "Принцесса", "Лучше ее нет!", "Не перестаю восхищаться..", "Как всегда прекрасна!!!", "Вы такая прелесть я Вас обожаю", "Королева", "Хорошая девочка Золушка!".

Ранее Кристина Орбакайте показалась в сетке, через которую было видно ее нижнее белье, и разочаровала фанатов, надев парик и заставила их рыдать. Также стало известно, что она станет наследницей Бориса Моисеева.