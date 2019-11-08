Муж певицы ревнует к украинскому президенту

Супруги Наташа Королева и Сергей Глушко раскрыли семейную тайну.

В программе "Пятница с Региной" Глушко, более известный широкой публике под своим сценическим псевдонимом Тарзан, признался, что ревнует жену к президенту. Для Наташи слова Сергея стали откровением: она честно рассказала, что не знает, к кому именно муж может ее ревновать, однако чувствует, что ревность у него имеется. После того, как Глушко раскрыл, что речь идет о Зеленском, Королева улыбнулась.

"Он мне юбочку поправлял", -

задорно вспомнила звезда.

Поделилась одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса и секретом прочного брака. Наташа посоветовала быть терпеливыми и добавила, что ссорится с супругом только по пустякам.