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Королева выдала пикантные подробности общения с Зеленским

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Муж певицы ревнует к украинскому президенту

Супруги Наташа Королева и Сергей Глушко раскрыли семейную тайну.

В программе "Пятница с Региной" Глушко, более известный широкой публике под своим сценическим псевдонимом Тарзан, признался, что ревнует жену к президенту. Для Наташи слова Сергея стали откровением: она честно рассказала, что не знает, к кому именно муж может ее ревновать, однако чувствует, что ревность у него имеется. После того, как Глушко раскрыл, что речь идет о Зеленском, Королева улыбнулась.

"Он мне юбочку поправлял", - 

задорно вспомнила звезда.

Поделилась одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса и секретом прочного брака. Наташа посоветовала быть терпеливыми и добавила, что ссорится с супругом только по пустякам.

Валентина МАЙОРОВА

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