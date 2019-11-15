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Внучка Ротару вышла на улицу в лохмотьях

Внучка Ротару вышла на улицу в лохмотьях
Внучка Ротару. Фото:instagram.com/iamsofiaeve
Девушка показала голый живот

Внучка Софии Ротару нередко делится с поклонниками снимками в Instagram. На новом фото Соня Евдокименко показана на улице в короткой блузе, из-под которой виден голый живот, свисающей с одного плеча куртке, джинсах и кроссовках. Штаны порваны, на коленях девушки висят лохмотья. Длинные волосы падают на грудь и плечи.

"Наслаждайтесь хорошей прогулкой между занятими", – посоветовала под кадром любимица знаменитой "хуторянки".

Фанаты внучки известной певицы, как и раньше нашли чем восхититься и не сдержали эмоций. Они поставили много смайликов – в виде цветочков, сердечек, улыбчивых рожиц – и похвалили девушку: "Как всегда, великолепно", "Вы, я вижу, покоряете на фото!".

Одна дама высказалась странно. "Коробка", – написала она. Остальные отметили, что им нравится такой образ девушки. 

Недавно модель и начинающая певица Соня Евдокименко в блестящем мини показала длинные ноги. До этого она расставила ноги на улице, снялась без лифчика и оголилась, закрыв прелести шляпой.

Полина ДОРОЖКИНА

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