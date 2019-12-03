Певица снялась обнаженной для мужчин

После скандального развода Рита Дакота много выступает. Кроме того, она не раз показывала, что не лишена сексуальности, а теперь даже устроила горячую фотосессию, кадры которой облетели соцсети.

"Я не стесняюсь своей природы, сексуальности и самости. Быть женщиной – это красиво. Быть обнаженной женщиной... – это искусство", – отметила артистка, цитирует Super. На первом снимке Рита сидит вполоборота, закрыв рукою грудь и выставив напоказ аппетитные ягодицы. На двух следующих и последнем она позирует в прозрачном нижнем белье и топе, сквозь которые видны ее прелести. Еще на двух певица обнажена полностью, но бюст немного припрятан, а на одном из них красотка, раздвинув ноги, уселась на спинку кресла в зале.

Фотограф Александра Буримова, запечатлевшая Дакоту, вспомнила: "Мы с Ритой снимали материал и обложку для журнала Maxim еще до начала лета... Рита была смелой, но при этом всегда "с головой" и неотступной позицией по поводу многих уловок и уговоров". Подписчики не сдержали эмоций.

"Просто безумие", "Снимки, конечно, огонь", "Это пушка", "Очень красиво", "Невероятно просто", "У меня челюсть об пол ударилась", "Роскошная Рита... прекрасная работа!", "Не пошло, а очень, очень", "Бомбически",

– оценили они.

Ранее Рита Дакота в купальнике показала завидную фигуру, оголила грудь и открыла интимный секрет.