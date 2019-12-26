Подруга артиста рассказала о его здоровье

Алена Апина, когда-то близко общавшаяся с Борисом Моисеевым, заговорила о его жизни. После инсульта, который певец пережил почти 10 лет назад, на публике он не появляется. Апина смогла лишь подтвердить, что артист жив, а содержат его поклонники.

При этом певица намекнула, что сбережений у Моисеева не было.

"Я могу сказать, что он жив. Не могу сказать, что здоров. Насколько я понимаю, его старинные поклонники помогают ему материально, как-то поддерживают его. Мы же думаем, что мы вечные, ничего не откладываем. Как птицы, поем и поем, а это же может произойти с каждым", – рассказала Апина в студии шоу "Прямой эфир".

Деньги от поклонников не единственный источника дохода артиста. Директор Бориса Моисеев ранее рассказывал, что певец получается пенсию около 50 тыс. рублей.