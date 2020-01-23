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Шейк в мини повиляла обнаженными бедрами

Шейк в мини повиляла обнаженными бедрами
Ирина Шейк. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com
Модель едва не засветила нижнее белье

Ирина Шейк прошлась по подиуму в откровенном наряде на высоких каблуках, соблазнительно виляя бедрами под музыку. Ролик с модного показа был опубликован звездой в Инстаграм-историях.

Модель снялась со спины в коротком платье с прозрачными вставками, декольте спереди и выполненном в виде мужского костюма. Конусообразный лиф наряда подчеркивал ее грудь. Дефилируя, брюнетка едва не засветила нижнее белье, а также продемонстрировала свои длинные стройные ноги. На видео можно услышать овации и разглядеть вспышки камер, а свет прожекторов идеально подчеркнул привлекательную фигуру Ирины.

Своего тела звезда подиума не стесняется и нередко радует поклонников откровенными фото и ролики со съемок. Так, недавно модель показалась в эротическом белье. Кроме того, она позировала на пляже практически обнаженной в одних трусах, что вызвало невероятный восторг у поклонников.

Ранее Ирина Шейк разделась у водопада в Коста-Рике, а также в бикини засветила грудь.

Фоторепортаж
В эротичном белье и без него: самые откровенные фото Шейк
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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