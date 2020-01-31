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Мечтают о нем: Шаляпина атаковали россиянки

Мечтают о нем: Шаляпина атаковали россиянки
Прохор Шаляпин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
После информации о новой избраннице активизировались поклонницы артиста

В интернете продолжает распространяться информация о том, что Прохор Шаляпин нашел себе женщину. Избранницей артиста, по слухам, стала состоятельная канадка, которая старше его. Если бывшая девушка Шаляпина осуждает, то поклонницы, наоборот, начали вести себя активнее. Женщины атакуют артиста сообщениями в Instagram.

Россиянки признаются, что мечтают о любви артиста. Некоторые из них написали, что собираются накопить денег, чтобы быть вместе с Шаляпиным и засыпать на его плече.

Сам Шаляпин не реагирует на романтичные комментарии поклонниц: "Прохор кто-то написал, что Вас осуждают за то, что с женщинами постарше. Нет мы не осуждаем, нам наоборот нравится. С уважением коллектив работников бара Биг титц нам от 40 до 55", "Прохор, ты прекрасен! Лет через 20, когда я приближусь к твоему любимому женскому возрасту и соберу достаточно денег я приеду к тебе вся в красном и в чулках! Готовься!", "Мечтаю прильнуть своими губами к твоим красивым губам! Обнять твое сильное тело и уснуть на твоем плече под звук твоего бархатистого голоса! Я верю в свою мечту!".

Прохор Шаляпин всю информацию о себе называет сплетнями. Напомним, журналисты недавно раскрыли все подробности роскошного отдыха певца с блондинкой. Сообщалось, что за отпуск с российской звездой она выложила не менее 4 млн.

"Того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями", – коротко написал в Instagram Шаляпин.

Оставить в покое экс-любовника не может и Виталина Цымбалюк-Романовская. Недавно блондинка прокомментировала новости о личной жизни Шаляпина. 

Дарья ПЕТРОВА

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