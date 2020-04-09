Исполнитель поблагодарил врачей и медсестер, которые помогли ему вылечиться

Известный эстрадный певец Игорь Николаев вылечился от двусторонней пневмонии. Радостную весть автор песни "Дельфин и русалка" опубликовал в своем "Инстаграм"-аккаунте.

Певец поблагодарил за помощь врачей и весь коллектив больницы в Коммунарке, который трудится 24 часа в сутки, пишет "МИР 24".

Кроме того, Николаев обратился ко всем, кто игнорирует правила карантина. Он напомнил поклонникам, что люди – не супермены.

"Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации: не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно", – напутствовал подписчиков певец.

Напомним, что о сдаче анализов на коронавирус рассказала помощница артиста Юлия, уточняет RT. Позже стало известно, что оба его теста отрицательные.





