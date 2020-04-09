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"Не думайте, что вы супермены!": Николаев разоткровенничался о перенесенной пневмонии

"Не думайте, что вы супермены!": Николаев разоткровенничался о перенесенной пневмонии
Игорь Николаев. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Исполнитель поблагодарил врачей и медсестер, которые помогли ему вылечиться

Известный эстрадный певец Игорь Николаев вылечился от двусторонней пневмонии. Радостную весть автор песни "Дельфин и русалка" опубликовал в своем "Инстаграм"-аккаунте. 

Певец поблагодарил за помощь врачей и весь коллектив больницы в Коммунарке, который трудится 24 часа в сутки, пишет "МИР 24"

Кроме того, Николаев обратился ко всем, кто игнорирует правила карантина. Он напомнил поклонникам, что люди – не супермены. 

"Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации: не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно", – напутствовал подписчиков певец. 

Напомним, что о сдаче анализов на коронавирус рассказала помощница артиста Юлия, уточняет RT. Позже стало известно, что оба его теста отрицательные. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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