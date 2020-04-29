Как Малышева заработала миллионы на кале и ожирении россиян

Ежедневное утреннее шоу на Первом, где в эфире делают обрезание, матка поет песни, а кал живописно покидает прямую кишку, помогло автору и ведущей программы заработать сотни миллионов

Сегодня стало известно, что Елена Малышева может позволить себе больше, чем многие голливудские звезды. Она переплюнула их по стоимости недвижимого имущества, которое неожиданно нашлось у главного доктора российского телевидения.

На просторах интернета можно увидеть подборку фотографий роскошного дворца Елены Малышевой, расположенного в элитном районе. Но поместье располагается не на Рублевке, как принято у российской бизнес-элиты, а под Нью-Йорком, всего в 20 км от Манхеттэна, на границе с Нью-Джерси.

1100 кв метров, 21 комната, потолки в два этажа, отделка мрамором и золотом, зеркала и хрусталь, колонны, бархатные стулья, бассейн, а также сады и статуи на всей территории. С виду особняк похож на загородную резиденцию американского политика-миллионера, голливудской звезды или наркоторговца. Но, пожалуй, даже они не всегда могут позвонить себе такую роскошную недвижимость.

Оказалось, что особняк, стоимостью 6,4 миллионов долларов, оформлен на Елену и Игоря Малышевых. На документе о праве собственности можно увидеть подпись телеведущей, которую уже сравнили с ее автографом на открытках фанатов – стопроцентное попадание.

Откуда такие средства у рядовой телеведущей Первого канала – остается загадкой. Пожалуй, только Опра Уинфри, самая известная и богатая телеведущая в мире, могла бы похвастаться миллионными заработками на ТВ. Возможно, свои миллионы Малышевой удалось заработать на продаже специальной диеты, которую доктор годами рекламировала в эфирах своей программы.

Остается только порадоваться тому, какой находчивой оказалась наша телеведущая. Ведь очевидно, что по такой цене, которую она уплатила за дворец на реке Гудзон, она смогла бы приобрести разве что домик прислуги на Рублевке.