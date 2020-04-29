Как Малышева заработала миллионы на кале и ожирении россиян
Сегодня стало известно, что Елена Малышева может позволить себе больше, чем многие голливудские звезды. Она переплюнула их по стоимости недвижимого имущества, которое неожиданно нашлось у главного доктора российского телевидения.
На просторах интернета можно увидеть подборку фотографий роскошного дворца Елены Малышевой, расположенного в элитном районе. Но поместье располагается не на Рублевке, как принято у российской бизнес-элиты, а под Нью-Йорком, всего в 20 км от Манхеттэна, на границе с Нью-Джерси.
1100 кв метров, 21 комната, потолки в два этажа, отделка мрамором и золотом, зеркала и хрусталь, колонны, бархатные стулья, бассейн, а также сады и статуи на всей территории. С виду особняк похож на загородную резиденцию американского политика-миллионера, голливудской звезды или наркоторговца. Но, пожалуй, даже они не всегда могут позвонить себе такую роскошную недвижимость.
Оказалось, что особняк, стоимостью 6,4 миллионов долларов, оформлен на Елену и Игоря Малышевых. На документе о праве собственности можно увидеть подпись телеведущей, которую уже сравнили с ее автографом на открытках фанатов – стопроцентное попадание.
Откуда такие средства у рядовой телеведущей Первого канала – остается загадкой. Пожалуй, только Опра Уинфри, самая известная и богатая телеведущая в мире, могла бы похвастаться миллионными заработками на ТВ. Возможно, свои миллионы Малышевой удалось заработать на продаже специальной диеты, которую доктор годами рекламировала в эфирах своей программы.
Остается только порадоваться тому, какой находчивой оказалась наша телеведущая. Ведь очевидно, что по такой цене, которую она уплатила за дворец на реке Гудзон, она смогла бы приобрести разве что домик прислуги на Рублевке.
31-й день карантина: свежая статистика по коронавирусу в России
За последние сутки COVID-19 заразились больше 5,8 тысячи человек, 108 пациентов умерли
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Трамп потребовал от спецслужб доказать вину Китая в эпидемии
- Эксперты: после карантина сотни миллионов человек останутся без работы
- Страдающая от коронавируса Италия ждет прилета россиян уже в июне
- Число зараженных коронавирусом в США превысило один миллион
Здоровье
- Утренние упражнения: легкий массаж продлит молодость
- Черный список: любимые россиянами продукты будят гастрит
- "Зевающая панда" поможет быстро похудеть после 40 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик