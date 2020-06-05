В жизни юмористки произошло несколько трагедий

Елене Воробей 5 июня исполняется 53 года. Отпраздновать это событие в полном масштабе звезде вряд ли удастся. Несколько дней назад она объявила, что больна коронавирусом.

В социальной сети звезда шоу "Аншлаг" рассказала, что лекарства мало помогают, а чувствует она себя физически и морально плохо. Однако юмористка поблагодарила всех за поздравления и пообещала выкарабкаться.

Коронавирус – далеко не первая болезнь, с которой пришлось столкнуться Елене Воробей. Зимой 2020 г. юмористка оказалась в больнице со страшными болями в руке. Как выяснилось, артистке была нужна срочная операция, в ходе которой ей вставили пластину.

Сложности со здоровьем возникли и у дочери актрисы. В 2003 г. Воробей стала мамой. Однако выяснилось, что у девочки есть проблемы с позвоночником – у нее был зажат нерв. Наследнице юмористки помогла операция, уточняет ТВЦ. Но, как вспоминает актриса, врачи пугали ее тем, что девочка может остаться инвалидом.

Бизнесмен, от которого звезда родила дочь, был женат. Но даже после развода не создал союза с Еленой. А через некоторое время произошла трагедия – возлюбленный пародистки скончался.

С мужем Андреем Кислюком отношения также не сложились. Воробей рассказывала, что после почти 10 лет брака узнала об изменах супруга и решила отпустить любимого человека.

Сейчас в личной жизни Елены Воробей все наладилось. Она счастлива с работником своего коллектива.

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