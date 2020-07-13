Опасные операции и голодание: как худели российские звезды

Александр Морозов. Фото: instagram.com/morozov_artist/ Максим Фадеев. Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Андрей Разин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Лолита Милявская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Некоторым артистам удалось избавиться от 100 килограммов

Звезды шоу-бизнеса тщательно следят за своей фигурой, особенно актуальна проблема лишнего веса стала во время самоизоляции. "Утро.ру" вспоминает артистов, которым удалось сильно похудеть, а также их методы борьбы с ненужными килограммами.

Лолита прошла долгий путь – певица не один год изнуряла себя диетами, но добиться желаемой фигуры звезде, по ее словам, помог развод. Во время карантина же артистке удалось сохранить результат благодаря работе.

Лолита Милявская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

А вот Николай Басков на самоизоляции похудел на 16 кг, чем даже напугал своих поклонников. По слухам, певец провел три недели в специальной клинике на лечебном голодании.

Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Заметно преобразился и Максим Фадеев. Продюсер похвастался похудением в 100 кг благодаря особой методике. Врачи же предполагают, что музыкант все же сделал операцию, так как должно было остаться много лишней кожи после столь резких перемен.

Максим Фадеев. Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин за полтора года избавился от 46 килограммов. Он рассказал "Комсомольской правде", что сидит на особой диете, причем практически не ограничивает себя в еде.

Андрей Разин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Артист "Кривого зеркала" Александр Морозов решил похудеть иным способом: он установил бандаж на желудок. Спустя некоторое время у звезды начались проблемы со здоровьем, а весной Морозов едва не умер из-за язвы, которая могла возникнуть из-за операции.

Александр Морозов. Фото: instagram.com/morozov_artist/

Ранее "Утро.ру" писало о звездах, которым удалось привести себя в желаемую форму после 40 лет. Некоторые из них избавились от 80 килограммов.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 июля

Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Пенсионерам напомнили о дополнительной выплате

Размер прибавки к пенсии для каждого рассчитывается индивидуально

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей