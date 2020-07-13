Некоторым артистам удалось избавиться от 100 килограммов

Звезды шоу-бизнеса тщательно следят за своей фигурой, особенно актуальна проблема лишнего веса стала во время самоизоляции. "Утро.ру" вспоминает артистов, которым удалось сильно похудеть, а также их методы борьбы с ненужными килограммами.

Лолита прошла долгий путь – певица не один год изнуряла себя диетами, но добиться желаемой фигуры звезде, по ее словам, помог развод. Во время карантина же артистке удалось сохранить результат благодаря работе.

А вот Николай Басков на самоизоляции похудел на 16 кг, чем даже напугал своих поклонников. По слухам, певец провел три недели в специальной клинике на лечебном голодании.

Заметно преобразился и Максим Фадеев. Продюсер похвастался похудением в 100 кг благодаря особой методике. Врачи же предполагают, что музыкант все же сделал операцию, так как должно было остаться много лишней кожи после столь резких перемен.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин за полтора года избавился от 46 килограммов. Он рассказал "Комсомольской правде", что сидит на особой диете, причем практически не ограничивает себя в еде.

Артист "Кривого зеркала" Александр Морозов решил похудеть иным способом: он установил бандаж на желудок. Спустя некоторое время у звезды начались проблемы со здоровьем, а весной Морозов едва не умер из-за язвы, которая могла возникнуть из-за операции.

Ранее "Утро.ру" писало о звездах, которым удалось привести себя в желаемую форму после 40 лет. Некоторые из них избавились от 80 килограммов.