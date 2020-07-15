Наследник известного артиста рассказал, как изменилась жизнь за океаном

Сын Армена Джигарханян дождался дня, когда в США, где он сейчас живет, открылись казино и покер-клубы. Однако выглядят игорные заведения теперь немного по-другому. Они оборудованы для того, чтобы защитить людей от COVID-19.

Как рассказал Степан, теперь играть за одним столом могут максимум шесть человек, на всех них должны быть средства индивидуальной защиты. Также разделяет игроков специальный прозрачный щит.

Однако открытие даже таких "коронавирусных" казино – шаг к ослаблению режима в США. Как пояснил Джигарханян-младший, играющий в профессиональный турнирах, все это напоминает ему блокбастер о нашествии инопланетян.

Фото и видео из игорных клубов мужчина выложил в "Инстаграм". Там одни пользователи похвалили организаторов за изобретательность, а другие отметили, что выглядит обстановка жутко.

"Тревожно и печально", "Шикарно", "Только жутковато как – то", "Маски – шоу", – прокомментировали пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

Степан Джигарханян в своих соцсетях активно делился, что происходит в США в период карантина. Сначала сын Армена Борисовича жаловался на закрытые казино и пустые полки в магазинах, а затем начал выкладывать снимки из путешествий и с вечеринок.