Онкология успела унести немало жизней известных россиян

За первый месяцы 2020 года страшное заболевание – рак – унесло жизни многих россиян, за чьей творческой деятельностью следили миллионы. Среди них оказались звезды шоу-бизнеса, писатели, актеры. "Утро.ру" решило вспомнить самых известных из тех, кто не смог побороть онкологию, но до конца сохранял позитивный настрой и верил в лучшее.

Александр Беляев (71 год)

Дата смерти: 20 июля

На этой неделе стало известно, что ведущий прогнозов погоды на НТВ Александр Беляев скончался в реанимационном отделении одной из московских больниц. Синоптик долгое время боролся с раком прямой кишки, перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Несмотря на это, Беляев, по словам его коллег, до последних минут жизни сохранял оптимизм.

Финальную операцию врачи сделали телеведущему за несколько недель до его кончины. Тогда удалили новую опухоль и отпустили Беляева домой. Однако спустя некоторое время синоптик почувствовал себя очень плохо и его пришлось госпитализировать.

Прощание с Александром Беляевым состоится 23 июля на Троекуровском кладбище.

Тимур Гайдуков (36 лет)

Дата смерти: 19 января

В начале этого года от онкологии умер бывший участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков. В 2018 году врачи диагностировали у юмориста острый лимфобластный лейкоз. Чтобы иметь возможность наблюдаться у опытных московских онкологов, Тимур обратился за помощью к своим поклонникам. Но, к сожалению, никакие меры не помогли справиться со страшной болезнью.

Эдуард Лимонов (77 лет)

Дата смерти: 17 марта

Известный российский писатель Эдуард Лимонов скончался в частной клинике от осложнений после перенесенной операции. Как сообщали СМИ, Лимонову провели две операции подряд. Однако после них началось воспаление и проблемы с горлом. Несмотря на онкологическое заболевание, автор знаменитого романа "Это я – Эдичка" вел активный образ жизни и тщательно скрывал свой страшный диагноз от всех, кроме родственников.

Татьяна Паркина (68 лет)

Дата смерти: 6 мая

Звезда советского кино долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Но, к сожалению, медики уже не могли ничем помочь Паркиной. Рак захватил буквально весь ее организм и перешел в последнюю стадию. Только паллиативная помощь облегчала страдания актрисы перед смертью.

Татьяна Паркина запомнилась зрителям по ролям в таких фильмах как "Мимино", "Дочки-матери", "Красное и черное", "Крик дельфина" и других.

Ранее врачи назвали причины роста числа заболеваний раком в России.