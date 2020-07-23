Отдыхающая в Ялте Бабкина показала молодого кавалера

Отдыхающая в Ялте Бабкина показала молодого кавалера
Надежда Бабкина. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов
Судя по счастливой улыбке артистки, она весело проводит свой отпуск

Певица Надежда Бабкина отдыхает в Ялте. Но не одна – компанию ей составляет молодой человек. Но это вовсе не ее гражданский муж Евгений Гор, о котором можно было бы подумать.

В сторис на своей странице в "Инстагам" звезда эстрады опубликовала фото, на котором позирует в обнимку со своим десятилетним внуком Георгием. Поклонникам Бабкина сообщила, что он приехал, чтобы составить ей на отдыхе компанию. И, судя по разноцветным воздушным шарикам и счастливым лицам певицы и мальчика, они довольно хорошо и весело проводят время в курортном городе.

Надежда Бабкина с внуком Георгием на отдыхе в Ялте. Фото: instagram.com/stories/ngbabkina/

Напомним, весной в СМИ появились сообщения о том, что Надежда Бабкина заразилась коронавирусом. Однако представители артистки официально не подтвердили эту информацию. Тем не менее журналисты утверждали, что Бабкина переносит болезнь очень тяжело – врачам пришлось ее госпитализировать и ввести в искусственную кому. 

После того как певице удалось побороть тяжелое заболевание, поклонники не узнали свою любимицу – артистка кардинально сменила имидж. После всех перенесенных тягот Бабкина отправилась на отдых в Крым, где ее застукали в компании молодого незнакомца. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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