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На 72-м году жизни скончался известный продюсер Мартин Берч. Об этом в своем "Твиттер" сообщил рок-вокалист группы Deep Purple и Whitesnake Дэвид Ковердэйл.
"Мне его будет очень не хватать" – написал он.
Причины смерти продюсера до сих пор не известны. Напомним, что Мартин Берч начал карьеру в 1970-х годах. На его попечении находились многие рок-исполнители, в числе которых Гэри Мур, Роджер Гловер и Джон Лорд.
В 1992 году Мартин Берч завершил свою музыкальную деятельность. Его последним вкладом в рок-индустрию стал альбом Iron Maiden "Fear of the Dark".
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