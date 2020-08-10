Он работал с такими популярными рок-группами, как Deep Purple, Iron Maiden и Black Sabbath

На 72-м году жизни скончался известный продюсер Мартин Берч. Об этом в своем "Твиттер" сообщил рок-вокалист группы Deep Purple и Whitesnake Дэвид Ковердэйл.

"Мне его будет очень не хватать" – написал он.

Причины смерти продюсера до сих пор не известны. Напомним, что Мартин Берч начал карьеру в 1970-х годах. На его попечении находились многие рок-исполнители, в числе которых Гэри Мур, Роджер Гловер и Джон Лорд.

В 1992 году Мартин Берч завершил свою музыкальную деятельность. Его последним вкладом в рок-индустрию стал альбом Iron Maiden "Fear of the Dark".