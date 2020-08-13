Сообщается, что у них были сложные отношения

Исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова на данный момент находится в коме. По некоторым данным, причиной этого стала серьезная черепно-мозговая травма.

По версии мужа артистки Юрия Фирсова, некоторое время назад Легкоступова поскользнулась и упала в ванной. Именно там она и получила травму головы. На данный момент мужчина является главным подозреваемым в том, что нанес вред здоровью своей жены.

Заявление о состоянии певицы сделала ее старшая дочь Анетта в своем "Инстаграм"-аккаунте. Девушка решила опровергнуть все слухи и дать собственную версию.

Дочь Легкоступовой написала, что Валентина действительно была в состоянии алкогольного опьянения. Однако ранее певица никогда не злоупотребляла спиртным. Также Анетта сделала акцент на том, что голова артистки не была проломлена и это всего лишь сплетни.

Организатор концертов Легкоступовой Александр рассказал о том, что у певицы были сложные отношения с детьми. По его словам, Анетта и Матвей были против нового мужа матери. По каким-то причинам, им не понравился Юрий Фирсов.

Также стало известно, что за пару дней до трагедии сын Легкоступовой угнал у нее машину. Женщина и подумать не могла, что это совершил именно Матвей. Молодой человек признался в содеянном только после того, как мать решила позвонить в полицию.

Ранее появилась информация, что Валентину Легкоступову начали подозревать в пиаре на трагедии.