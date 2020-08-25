Певица лично принимала участие в предвыборной кампании Бориса Николаевича

Певица Алена Апина рассказала о том, как себя вел Ельцин перед президентскими выборами 1996 года. По ее словам, Борис Николаевич иногда уходил в настоящий отрыв.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" артистка отметила, что сопровождала политика в турах и видела все своими глазами.

"Да, он может выпить, потанцевать и зажечь. В этом нет ничего плохого, даже если ты первое лицо государства" – рассказала певица.

В таком поведении Ельцина, добавила Апина, не было ничего постыдного. Певица отметила, что это, наоборот, делало Бориса Николаевича человеком из народа. Якобы у него, как и у всех людей, периодически появлялось желание расслабиться и отдохнуть от всех дел.

Исполнительница также провела параллель с нынешними госслужащими. По мнению Апиной, они абсолютно не вселяют доверия, так как невозможно понять их намерения.

Напомним, Борис Ельцин одержал победу в выборах 1996 года, набрав 53,8% голосов. Его главным соперником был Геннадий Зюганов.

Ранее появилась информация о том, что Борис Ельцин жалел о выборе в преемники Путина. Якобы он рассчитывал, что Владимир Владимирович будет постоянно обращаться к нему за советами по поводу управления государством, а этого не произошло.