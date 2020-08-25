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Певица Алена Апина рассказала о том, как себя вел Ельцин перед президентскими выборами 1996 года. По ее словам, Борис Николаевич иногда уходил в настоящий отрыв.
В интервью радиостанции "Говорит Москва" артистка отметила, что сопровождала политика в турах и видела все своими глазами.
"Да, он может выпить, потанцевать и зажечь. В этом нет ничего плохого, даже если ты первое лицо государства" – рассказала певица.
В таком поведении Ельцина, добавила Апина, не было ничего постыдного. Певица отметила, что это, наоборот, делало Бориса Николаевича человеком из народа. Якобы у него, как и у всех людей, периодически появлялось желание расслабиться и отдохнуть от всех дел.
Исполнительница также провела параллель с нынешними госслужащими. По мнению Апиной, они абсолютно не вселяют доверия, так как невозможно понять их намерения.
Напомним, Борис Ельцин одержал победу в выборах 1996 года, набрав 53,8% голосов. Его главным соперником был Геннадий Зюганов.
Ранее появилась информация о том, что Борис Ельцин жалел о выборе в преемники Путина. Якобы он рассчитывал, что Владимир Владимирович будет постоянно обращаться к нему за советами по поводу управления государством, а этого не произошло.
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