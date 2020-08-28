Девушке прочат карьеру модели

Жена известного режиссера Татьяна Михалкова на своей инстаграм-странице выложила серию снимков с внучкой Наташей. Оказывается, звездная наследница отпраздновала свое 18-летие.

На первых двух кадрах можно увидеть совсем еще маленькую Наташу. Далее идут фотографии подросшей девушки вместе со знаменитой бабушкой. Можно легко заметить сходство между ними.

"Внучка такая же красавица, как и бабушка" – написал один из пользователей соцсети.

Супруга Никиты Михалкова трогательно поздравила именинницу. Татьяна Евгеньевна написала, что их большая семья очень любит Наташу и гордится ее успехами. К слову, в этом году девушка поступила в МГУ.

Оценив яркую внешность Наташи Михалковой, многие начали прочить ей карьеру модели. Они вспомнили успехи звездной бабушки в этой сфере и предположили, что девушка пойдет по ее стопам.

Однако дочь Артема Михалкова решила выбрать другой путь, передает журнал Grazia. Сообщается, что девушка принимала участие в модных показах, но в итоге отказалась от модельной карьеры и занялась учебой.

Напомним, недавно в семье Артема и Дарьи Михалковых произошло пополнение. У них родился сын Александр. Об этом артист рассказал в программе "Судьба человека". Счастливый отец долгое время скрывал эту новость от поклонников. Мальчик является вторым по счету ребенком актера. Старшая дочь Наташа появилась в первом браке. Девушка радостно восприняла новость о том, что у нее будет младший брат.