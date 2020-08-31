Пьяный Депардье вспомнил о Путине и захотел уехать в Россию

Актер был пойман полицией за нарушение ПДД и езду в нетрезвом виде

Жерар Депардье стал героем инцидента. Актер нарушил правила ПДД на своем скутере, после чего был пойман полицией. В его крови обнаружили алкоголь. Этот казус заставил актера вспомнить о России.

Как сообщает издание The Purepeople, Жерар Депардье пересек стоп-линию и остановился на красный свет. Это вызвало незамедлительную реакцию у стражей правопорядка. Они остановили актера и предложили ему воспользоваться алкотестером. Результаты анализа показали, что он был пьян.

По словам Депардье, перед поездкой он выпил несколько бокалов пива. На актера составили протокол, а его скутер изъяли, сообщает "МИР24". Знаменитому "Обеликсу" пришлось выплачивать штраф. В конечном итоге его отпустили.

Сообщается, что во время ожидания результатов теста Депардье заявил, что больше не хочет быть французом. Актер добавил, что он скучает по России и обожает Владимира Путина, передает телеканал "360".

Анастасия ГОРЮНОВА

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