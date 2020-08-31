Умерла известная актриса

Ей было 63 года

В США скончалась Лесли Хэмилтон Фрис. Сестра-близнец звезды "Терминатора" Линды Хэмилтон ушла из жизни в возрасте 63 лет.

Трагедия произошла еще 22 августа. Однако родные актрисы предпочли не сразу распространять новость об этом. Причина смерти до сих пор неизвестна. 

Лесли Хэмилтон появилась в фильме "Терминатор-2. Судный день" по приглашению режиссера Джеймса Кэмерона. Она сыграла Терминатора Т-1000, хотя ранее не занималась актерской деятельностью. Также сестра Линды несколько раз выступила в роли ее дублера, передает телеканал "360".

Сообщается, что Лесли Хэмилтон работала медсестрой скорой помощи. О ее существовании знали не так много людей. При встрече Лесли часто путали со знаменитой сестрой Линдой.

Анастасия ГОРЮНОВА

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