Известного актера нашли мертвым

О смерти мужчины сообщил его друг

Актер Питер Ликасси, сыгравший в нескольких эпизодах "Санта-Барбары" в 1989-м году, покончил с собой. Трагедия произошла 27 августа 2020 года.

Эту печальную новость сообщил в "Фейсбук" близкий друг Ликасси Майкл Сигел. Вместе актеры снялись в культовой хоррор-комедии "Клоуны-убийцы из космоса". Бок о бок они проработали около 16 лет.

Майкл Сигел сообщил, что Питер долгое время боролся с депрессией.

"Веселый, умный, талантливый музыкант, замечательный актер и блестящий комик" – такими словами актер вспомнил погибшего друга.

По словам Майкла, их с Питером дружба продлилась 38 лет. Артисты пережили большое количество взлетов и падений.  

Питер Ликасси ушел из жизни в возрасте 61 года.

Анастасия ГОРЮНОВА

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