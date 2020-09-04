Скончался оператор фильма "Приключения Шерлока Холмса"

Анатолию Лапшову был 71 год

Умер оператор фильма "Приключения Шерлока Холмса" Анатолий Лапшов. Причина его смерти до сих пор не известна.

Печальную новость сообщили в пресс-службе Высшей школы режиссеров и сценаристов. По их словам, Лапшов ушел из жизни в ночь с 3-го на 4 сентября. Легендарному оператору был 71 год. 

Анатолий Лапшов долгое время преподавал операторское мастерство студентам ВШРиС. Он выпустил много кинокартин, которые впоследствии вошли в Золотой фонд.

Киностудия "Ленфильм" также выразила соболезнования родным и близким Лапшова.

"Это был профессионал своего дела, добрый и отзывчивый друг" – такими словами вспомнили Анатолия Петровича его коллеги.

В фильмографию оператора вошли такие кинокартины, как "Окно в Париж", "Воспоминания о Шерлоке Холмсе", "Любовь и другие кошмары" и многие другие.

Анастасия ГОРЮНОВА

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