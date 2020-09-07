Дочери Пригожина сделали операцию

По словам звездной наследницы, все прошло успешно

На своей инстаграм-странице Иосиф Пригожин опубликовал видео из клиники. Продюсер рассказал, что его дочери Лизе сделали операцию.

Муж Валерии не раскрыл подробности. Можно предположить, что звездной наследнице сделали коррекцию зрения. Ведь хирургическое вмешательство было произведено в столичной офтальмологической клинике.

Иосиф Пригожин обратился к дочери, интересуясь, легко ли прошла операция. На это Лиза дала утвердительный ответ.

Продюсер поблагодарил врача и сообщил, что не раз обращался за помощью в эту клинику.

Анастасия ГОРЮНОВА

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