Супругу актера из фильма "Груз 200" обокрали

Мария Бердинских потеряла крупную сумму денег

Жена звезды фильма "Груз 200" Леонида Бичевина попалась на крючок мошенников. 33-летнюю актрису Марию Бердинских обокрали на 80 тысяч рублей.

Мошенник позвонил артистке с неизвестного номера и представился сотрудником банка. Он предупредил, что с личного счета Марии кто-то списывает деньги. Защитить карту можно было якобы только одним способом – называя приходящие на телефон пароли.

Сразу после этого Бердинских получила СМС о списании средств с личного счета. Общая сумма составила 80 тысяч рублей, передает "Комсомольская правда". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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