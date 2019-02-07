Россиянин стал чемпионом мира по лыжной акробатике

Пока это самая серьезная победа в карьере спортсмена

В финале Максим Буров обыграл соперников из Украины и Швейцарии на 4 и 5 баллов соответственно, что позволило ему завоевать золотую медаль соревнований. Чемпионат мира по лыжной акробатике прошел в американском Парк-Сити. Туда приехал также брат 20-летнего россиянина Илья, однако он остался за пределами пьедестала почета.

Максим представляет Центр олимпийских видов спорта Московской области. Пока это самая серьезная победа спортсмена. В прошлом сезоне он получил Кубок мира в зачете лыжной акробатики, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



