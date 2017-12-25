Автобус протаранил мечеть в Казани

Здоровье
- Опасность рака сильно преувеличили
- В оливье нашли самый опасный продукт
- Россиянам угрожают смертельные мутации
396 новости
Авария произошла в центре города на пересечении улиц Тукая и Галиаскара Камала. Об этом пишут в соцсетях местные жители.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. На момент ДТП внутри салона находился только кондуктор.
В результате происшествия никто не пострадал.
Мир отдыхает - российская валюта растет
Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте