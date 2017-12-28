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Владелец "Меньшевика" объяснил стрельбу

Илья Аверьянов. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Бизнесмен Илья Аверьянов поведал подробности инцидента на фабрике, в результате которой погиб человек

Во время выступления в суде гендиректор "Меньшевика" заявил, что открыл стрельбу не намеренно, а из-за страха перед некими нападавшими.

"Я испугался. Стрелять и убивать у меня не было намерения. Я сделал предупредительный выстрел в плитку. Один из нападавших отобрал у меня оружие", - приводит его слова Life Shot.

По его словам, одна из пуль попала в незнакомого мужчину в район чуть ниже груди. После этого Аверьянов вышел через пожарную лестницу и выбросил оружие.

В свою очередь, адвокат Аверьянов объяснил поступок бизнесмена тем, что его "достали".

"Мужика просто достали. Он сам жертва. Человек болен", - сказал адвокат.

Следствие попросило отправить стрелка под стражу на два месяца – до 27 февраля 2018 года. Защита настаивает на том, чтобы обвиняемого посадили под домашний арест.

Ранее стало известно, что Аверьянову предъявили обвинение в убийстве. При стрельбе на фабрике погиб охранник.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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