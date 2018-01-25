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На Украине рухнул Ми-8

Кадр youtube.com
Вертолет врезался в телевышку

На Украине в Полтавской области разбился Ми-8. В результате происшествия есть жертвы.

Об этом сообщило местное издание "Телеграфъ".

По данным издания, вертолет разбился в городе Кременчуге из-за того, что зацепился за трос от телевизионной вышки и высоковольтную линию электропередачи. Очевидцы инцидента рассказали, что сперва увидели вспышку, а затем раздалась серия взрывов.

"Был туман и, наверное, вертолет задел или вышку, или линию электропередач. Мы услышали несколько взрывов", - рассказала одна из свидетельниц произошедшего.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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