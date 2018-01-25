На Украине рухнул Ми-8

Здоровье
- Разгадана тайна раннего старения
- Приправу признали полезной для стариков
- Народную медицину признали губительной
439 новости
На Украине в Полтавской области разбился Ми-8. В результате происшествия есть жертвы.
Об этом сообщило местное издание "Телеграфъ".
По данным издания, вертолет разбился в городе Кременчуге из-за того, что зацепился за трос от телевизионной вышки и высоковольтную линию электропередачи. Очевидцы инцидента рассказали, что сперва увидели вспышку, а затем раздалась серия взрывов.
"Был туман и, наверное, вертолет задел или вышку, или линию электропередач. Мы услышали несколько взрывов", - рассказала одна из свидетельниц произошедшего.
Согласована прокладка газопровода по заповедной зоне
Спортсмен спасается от проблем бегом