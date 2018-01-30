Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В переходе метро на людей рухнула крыша

Фото: vk.com/msk_today Фото: vk.com/msk_today
Фото: vk.com/msk_today Фото: vk.com/msk_today Фото: vk.com/msk_today
Инцидент произошел рядом с остановкой "Улица 1905 года"

Конструкция упала на пешеходов, известно о нескольких пострадавших.

По сообщению Mash, на людей обрушились строительные леса. Как уточняет "Московский комсомолец", в подземном переходе рухнула брезентовая крыша, занимавшая часть пространства.

Очевидцы рассказали, что обрушение произошло внезапно. Травмы получили трое (по информации "Интерфакса" - четверо). На месте работают медики. 

Число пострадавших возросло до 10 человек, пишет Mash.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

США не смогли обрушить рубль

Российская валюта может выдохнуть и вернуться к прежнему привычному занятию - постепенному укреплению

Информатору WADA поставили неутешительный диагноз

У Родченкова нашли проблемы с головой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей