В переходе метро на людей рухнула крыша

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Конструкция упала на пешеходов, известно о нескольких пострадавших.
По сообщению Mash, на людей обрушились строительные леса. Как уточняет "Московский комсомолец", в подземном переходе рухнула брезентовая крыша, занимавшая часть пространства.
Очевидцы рассказали, что обрушение произошло внезапно. Травмы получили трое (по информации "Интерфакса" - четверо). На месте работают медики.
Число пострадавших возросло до 10 человек, пишет Mash.
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