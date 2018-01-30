В переходе метро на людей рухнула крыша

Инцидент произошел рядом с остановкой "Улица 1905 года"

Конструкция упала на пешеходов, известно о нескольких пострадавших.

По сообщению Mash, на людей обрушились строительные леса. Как уточняет "Московский комсомолец", в подземном переходе рухнула брезентовая крыша, занимавшая часть пространства.

Очевидцы рассказали, что обрушение произошло внезапно. Травмы получили трое (по информации "Интерфакса" - четверо). На месте работают медики.

Число пострадавших возросло до 10 человек, пишет Mash.