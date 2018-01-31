Мужчина получил ранения, преступники сбежали

Выстрелы прогремели рядом с бизнес-центром "Святогор".

На место происшествия выехала группа оперативников и "скорая помощь", сообщили РИА "Новости" в экстренных службах города.

По информации Mash, стрельба произошла не внутри здания, а поблизости. Два человека в масках напали на мужчину, ранив его в руку и живот. Пострадавший успел забежать внутрь, где ему оказали помощь.

По данным СМИ, раненым оказался предприниматель. Как уточняет Mash, это бывший совладелец одного из столичных банков Александр Осетров. Нападавшие подъехали к нему на автомобиле "Шевроле" и несколько раз выстрелили в него, передает Telegram-канал НТВ.