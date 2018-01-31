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Российского велогонщика сбила машина

Сергей Лагутин. Фото: GLOBAL LOOK press/Fotoreporter Sirotti Stefano
Спортсмен попал в ДТП в Италии

Россиянин Сергей Лагутин, выступающий за команду велосипедистов "Газпром-Русвелов", пострадал в ДТП в итальянском городе Карминьяно. Об этом сообщает Il Tirreno.

По данным издания, 37-летнего велогонщика сбило авто в тот момент, когда он тренировался. Лагутина доставили на "скорой помощи" в больницу, о его состоянии пока ничего не известно.

В своей карьере Лагутин выиграл молодежный чемпионат мира в групповом заезде. До 2013 г. велогонщик выступал за сборную Узбекистана, но затем перешел в стан российской команды.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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