Мощный взрыв потряс Анкару

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Мощный взрыв раздался в турецкой столице, сообщает местное издание Haberturk.
Сообщается, что ЧП произошло в здании налоговой инспекции в районе Чукурамбар.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Отмечается, что в момент взрыва в учреждении никого не было.
Как сообщает NTV со ссылкой на губернатора Анкары Эрджана Топаджа, в результате происшествия трое человек получили легкие ранения.
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