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Мощный взрыв потряс Анкару

Фото: GLOBAL LOOK press/Mert Macit
Грохот услышали жители многих районов города

Мощный взрыв раздался в турецкой столице, сообщает местное издание Haberturk.

Сообщается, что ЧП произошло в здании налоговой инспекции в районе Чукурамбар.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Отмечается, что в момент взрыва в учреждении никого не было.

Как сообщает NTV со ссылкой на губернатора Анкары Эрджана Топаджа, в результате происшествия трое человек получили легкие ранения.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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