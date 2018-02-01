Мощный взрыв потряс Анкару

Грохот услышали жители многих районов города

Мощный взрыв раздался в турецкой столице, сообщает местное издание Haberturk.

Сообщается, что ЧП произошло в здании налоговой инспекции в районе Чукурамбар.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Отмечается, что в момент взрыва в учреждении никого не было.

Как сообщает NTV со ссылкой на губернатора Анкары Эрджана Топаджа, в результате происшествия трое человек получили легкие ранения.