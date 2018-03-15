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В США рухнул мост для пешеходов

Кадр youtube.com
Конструкция упала прямо на стоявшие под ней автомобили

В американском штате Флорида рухнул строящийся пешеходный мост. Об этом сообщает телеканал WTVJ.

При инциденте погибло несколько человек, их число уточняется. Отмечается, что плиты буквально раздавили находившиеся под ними припаркованные машины.

The new FIU bridge just collapsed

Публикация от Rick Jo (@ricky_ricon_riquisimo)

Мост располагается рядом с кампусом Международного университета Флориды, его планировали открыть к началу 2019 года для того, чтобы студенты могли ходить на учебу через оживленную проезжую часть. Длина всей конструкции – около 53 метров. NBC News уточняет, что мост весил примерно 950 тонн.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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