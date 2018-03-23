Во Франции захватили супермаркет с людьми
Во французском городе Треб неизвестный захватил посетителей супермаркета.
Полицейские готовят масштабную операцию по освобождению людей. Издание отмечает, что примерно в 8 км от места происшествия был застрелен полицейский. Пока не известно, есть ли между этими событиями связь.
По данным Life Shot, в операции задействовано около 140 правоохранителей.
Как сообщает французский телеканал BFMTV, утром в пятницу, 23 марта, в супермаркет Super U зашел вооруженный мужчина и открыл огонь. Местные власти подтвердили информацию о том, что в настоящее время проводится спецоперация, а также призвали горожан не приближаться к оцепленному району.
🔴[OPERATION POLICE]🔴— Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 23 марта 2018 г.
⚠️ Opération en cours secteur Super U Trèbes.
Secteur interdit ⚠️
Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre.
Также по данным BFMTV, убившим полицейского был именно захватчик супермаркета. Незадолго до нападения на магазин мужчина расстрелял сотрудника полиции из окна машины.
Напавший на супермаркет объявил себя последователем террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщили BFMTV в местной прокуратуре.
Известно, что полиция устроила штурм захваченного здания. В ходе операции погиб человек, еще один был ранен, передает Life Shot. В результате контртеррористической операции заложники были освобождены.
По данным радиостанции Europe 1, внутри захваченного здания находились восемь человек, не считая террориста.
Мэр Треба уточнил, что всего в инциденте пострадали два человека, их состояние пока неизвестно, передает Reuters. Телеканал BFMTV сообщает, что захватчик убит.
Французские следователи уже квалифицируют произошедшее как теракт. С ними согласен и премьер-министр страны Эдуардо Филиппе. По его словам, ситуация в Требе серьезная, пишет "Газета.RU". Прокуратура возбудила уголовное дело.
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