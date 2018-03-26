Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Автобус с людьми перевернулся по дороге в Кемерово

В салоне находились десятки пассажиров

Автобус следовал из города Белокурихи (Алтайский край) в Новокузнецк (Кемеровская область). Об этом сообщили в пресс-центре алтайского управления МВД РФ.

"Предварительно установлено, что водитель 1964 года рождения не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", – рассказали "Интерфаксу" в ведомстве.

В момент аварии в маршрутке было 36 человек, данных о погибших не поступало. Пострадавшие отделались легкими ушибами и ранами.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Полиция ищет любовницу Скрипаля

О существовании у экс‐сотрудника ГРУ близкой подруги следователи узнали на днях из СМИ

Трамп и Мэй наплевали на трагедию в России

Лидеры двух стран проигнорировали катастрофу в ТЦ "Зимняя вишня"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей