Автобус с людьми перевернулся по дороге в Кемерово

В салоне находились десятки пассажиров

Автобус следовал из города Белокурихи (Алтайский край) в Новокузнецк (Кемеровская область). Об этом сообщили в пресс-центре алтайского управления МВД РФ.

"Предварительно установлено, что водитель 1964 года рождения не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", – рассказали "Интерфаксу" в ведомстве.

В момент аварии в маршрутке было 36 человек, данных о погибших не поступало. Пострадавшие отделались легкими ушибами и ранами.