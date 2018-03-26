Автобус с людьми перевернулся по дороге в Кемерово

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Автобус следовал из города Белокурихи (Алтайский край) в Новокузнецк (Кемеровская область). Об этом сообщили в пресс-центре алтайского управления МВД РФ.
"Предварительно установлено, что водитель 1964 года рождения не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", – рассказали "Интерфаксу" в ведомстве.
В момент аварии в маршрутке было 36 человек, данных о погибших не поступало. Пострадавшие отделались легкими ушибами и ранами.
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