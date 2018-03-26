В Грозном горит многоэтажка

Возгорание произошло на самом верху здания

Пожар произошел в чердачном помещении 12-этажного жилого дома на проспекте Кадырова. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала "Грозный".

По информации канала, жильцов дома оперативно эвакуировали. На месте работают пожарные расчеты – 30 спасателей и 6 единиц техники.

К горящему дому приехал глава Чечни Рамзан Кадыров и начал с места вести прямую трансляцию на своей странице "Вконтакте".

"Сейчас потушим. Служба МЧС работает как швейцарские часы", – заявил Кадыров.

Как сообщает Главное управление МЧС по региону, пожар удалось потушить.