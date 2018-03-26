В Грозном горит многоэтажка
Пожар произошел в чердачном помещении 12-этажного жилого дома на проспекте Кадырова. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала "Грозный".
По информации канала, жильцов дома оперативно эвакуировали. На месте работают пожарные расчеты – 30 спасателей и 6 единиц техники.
В центре Грозного горит жилой дом. На данный момент горит чердачное помещение 12-этажного жилого дома по улице проспект Кадырова, 42. Задействовано 6 единиц техники и 30 человек. По данным, предоставленным МЧС по ЧР, пострадавших нет. Эти и другие новости читайте на нашем сайте http://www.chechnyatoday.com ______________________________________________________ #информация #information #мир #world #ЧР #chechenrepublic #news #новости #РФ #россия #Russia #кавказ #grozny#грозный #ИАЧеченскаяРеспубликаСегодня #chechnyatoday #миннац #смичр #Кадыров #Россия #Чечня #Грозный #الشيشان #الإسل #قديروف #رمضان #пожар
К горящему дому приехал глава Чечни Рамзан Кадыров и начал с места вести прямую трансляцию на своей странице "Вконтакте".
"Сейчас потушим. Служба МЧС работает как швейцарские часы", – заявил Кадыров.
Как сообщает Главное управление МЧС по региону, пожар удалось потушить.
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