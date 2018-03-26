В отличие от кемеровского ЧП белгородские пожарные приехали вовремя

Возгорание произошло в ТЦ "Спутник Дом" в помещении площадью 30 кв.м.

Как сообщили "БелПрессе" в пресс-службе МЧС, на пульт пожарных в 17:05 поступил тревожный сигнал – сработала сигнализация в молле. Ситуацию удалось взять под контроль, в том числе благодаря сработавшей системы тушения пожара.

Приехавшие на вызов спасатели МЧС эвакуировали посетителей ТЦ и ликвидировали огонь.

Пострадавших нет.