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В Белгороде загорелся торговый центр

В отличие от кемеровского ЧП белгородские пожарные приехали вовремя

Возгорание произошло в ТЦ "Спутник Дом" в помещении площадью 30 кв.м.

Как сообщили "БелПрессе" в пресс-службе МЧС, на пульт пожарных в 17:05 поступил тревожный сигнал – сработала сигнализация в молле. Ситуацию удалось взять под контроль, в том числе благодаря сработавшей системы тушения пожара.

Приехавшие на вызов спасатели МЧС эвакуировали посетителей ТЦ и ликвидировали огонь.

Пострадавших нет.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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