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Жилой дом в Петербурге эвакуируют из-за пожара

Людей снимают с балконов и окон

В настоящее время пожарные с помощью автолестницы пытаются вывести из здания жильцов последнего, 23-го этажа.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", тревожный сигнал поступил в дежурную часть в 16:18. Через девять минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Спасатели быстро вычислили источник возгорания – изоляцию проводки между 13-м и 18-м этажами.

Сообщается, что пожар удалось локализовать.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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