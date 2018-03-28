Жилой дом в Петербурге эвакуируют из-за пожара

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В настоящее время пожарные с помощью автолестницы пытаются вывести из здания жильцов последнего, 23-го этажа.
Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", тревожный сигнал поступил в дежурную часть в 16:18. Через девять минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Спасатели быстро вычислили источник возгорания – изоляцию проводки между 13-м и 18-м этажами.
Сообщается, что пожар удалось локализовать.
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