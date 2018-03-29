Якуту грозит тюрьма за украденную еду

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В марте этого года в селе Оленек молодой человек встретил своего знакомого с провиантом в руках. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, парень избил приятеля и отобрал у него пакет.
Завоеванные продукты задержанный в итоге продал, чтобы потом купить спиртное.
Полиция задержала молодого человека. Ему готовятся предъявить обвинение по статье "Грабеж", сообщает "Экспресс-газета" со ссылкой на пресс-службу якутской прокуратуры.
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