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Якуту грозит тюрьма за украденную еду

За украденный пакет с продуктами мужчине грозит семь лет

В марте этого года в селе Оленек молодой человек встретил своего знакомого с провиантом в руках. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, парень избил приятеля и отобрал у него пакет.

Завоеванные продукты задержанный в итоге продал, чтобы потом купить спиртное.

Полиция задержала молодого человека. Ему готовятся предъявить обвинение по статье "Грабеж", сообщает "Экспресс-газета" со ссылкой на пресс-службу якутской прокуратуры.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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