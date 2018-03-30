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Умерла народная артистка Наталья Попович

Наталья Попович. Фото: novayaopera.ru/Даниил Кочетков
Ее жизнь оборвалась на 74 году

Причина смерти не сообщается, известно лишь, что в последнее время Попович тяжело болела. Об этом сообщили в пресс-службе театра "Новая опера".

"Светлый образ Натальи Григорьевны, сила и масштаб ее личности навсегда сохранятся в памяти коллег, учеников, сотрудников театра", – подчеркнули в театре.

За годы работы в "Новой опере" Попович стала символом театра, выражением его эстетики и творческих принципов, отметили в пресс-службе.

Прощание с Натальей Григорьевной Попович пройдет в понедельник, 2 апреля, с 11 до 13 часов в Зеркальном фойе театра "Новая Опера" имени Е.В. Колобова.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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