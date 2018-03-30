Спасение детей из "Зимней вишни" попало на видео

Все произошло очень быстро

В Сети появилась запись с камер видеонаблюдения ТЦ "Зимняя вишня", на котором запечатлена группа детей и несколько взрослых, спасающихся от пожара.

На опубликованных Telegram-каналом Mash кадрах видно, как дети укрываются от пожара в банковском отделении. Вскоре видеоизображение пропадает из-за скопившегося дыма. Затем в помещении пропадает электричество, из-за чего гаснет свет.

Отмечается, что группа детишек на видео в итоге спаслась.