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Спасение детей из "Зимней вишни" попало на видео

Все произошло очень быстро

В Сети появилась запись с камер видеонаблюдения ТЦ "Зимняя вишня", на котором запечатлена группа детей и несколько взрослых, спасающихся от пожара.

На опубликованных Telegram-каналом Mash кадрах видно, как дети укрываются от пожара в банковском отделении. Вскоре видеоизображение пропадает из-за скопившегося дыма. Затем в помещении пропадает электричество, из-за чего гаснет свет.

Отмечается, что группа детишек на видео в итоге спаслась. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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