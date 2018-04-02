Москвич открыл стрельбу из окна дома

На место происшествия выехала Росгвардия

Рано утром мужчина открыл огонь из ружья из окна своей квартиры. Приехавшие полицейские и спецназовцы оперативно его задержали.

Как оказалось, стрелок был пьян.

"Задержан мужчина 1986 года рождения, неработающий, зарегистрированный в этой квартире", – цитирует сообщение МВД по столице Life.ru.

Позже выяснилось, что накануне стрельбы мужчина 1986 г. выпивал дома со своим приятелем. В какой-то момент он взялся за оружие и четырежды выстрелил во двор.