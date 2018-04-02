Московская пенсионерка спустила сотни тысяч рублей на подарки в соцсетях

Однако деньги достались мошенникам

Женщина перевела более 700 руб. на карту другого человека ради получения льгот в социальной сети "Одноклассники".

Как пишет Mash, пенсионерка получила сообщение от подруги, в котором та предложила ей заработать льготы на виртуальные подарки в соцсети. Для этого только нужно было отправить упомянутую сумму.

Когда женщина перевела деньги, выяснилось, что страницу знакомой взломали преступники. Доверчивая женщина обратилась в полицию за помощью, мошенников сейчас ищут.