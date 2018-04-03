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В Москве больного мужчину зарезали из-за громких стонов

Пожилой пациент сильно досадил соседу-психопату

Убийство произошло в больнице на западе столицы. На теле жертвы нашли следы от двух ударов ножом.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, преступление было совершено в палате, где в тот момент находились другие постояльцы медучреждения. Один из них и оказался убийцей.

"Им оказался сосед по палате 1948 года рождения, который пояснил следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать", – говорится в сообщении.

Против него возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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