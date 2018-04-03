В Москве эвакуировали торговый центр

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Источник в экстренных службах столицы сообщил, что людей вывели на улицу после того, как с кухни молла пошел дым.
"Проверка завершена, все чисто. Пожарная сигнализация сработала из-за дыма от жарки на кухне", – сообщил источник РИА "Новости".
В пресс-службе МЧС подтвердили, что сигнализация сработала из-за задымления. Тревога оказалась ложной, возгорания не произошло.
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