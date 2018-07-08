Спасатели вытащили первых детей из пещеры в Таиланде

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Оба спасенных ребенка доставлены полевой госпиталь, разбитый около места проведения операции.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные власти.
Таким образом, в пещере остались еще 10 школьников и один взрослый – футбольный тренер. Спасательная операция продолжается.
Ранее сообщалось, что всех детей на поверхность планируют достать к 17:00 мск.
Все надеются на счастливый конец этой напряженной истории