Спасатели вытащили первых детей из пещеры в Таиланде

На землю подняли двоих

Оба спасенных ребенка доставлены полевой госпиталь, разбитый около места проведения операции.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные власти.

Таким образом, в пещере остались еще 10 школьников и один взрослый – футбольный тренер. Спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось, что всех детей на поверхность планируют достать к 17:00 мск.







