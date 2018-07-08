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Спасатели вытащили первых детей из пещеры в Таиланде

На землю подняли двоих

Оба спасенных ребенка доставлены полевой госпиталь, разбитый около места проведения операции. 

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные власти.

Таким образом, в пещере остались еще 10 школьников и один взрослый – футбольный тренер. Спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось, что всех детей на поверхность планируют достать к 17:00 мск. 



Артем ВЕСЕЛЫЙ
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