Жуткие кадры крушения самолета в ЮАР облетели мир

Здоровье
- Найден простой способ избежать рака
- Пять продуктов помогут согнать жир
- Ни крошки в рот: что нельзя есть перед сексом
671 новости
В Сети появилось видеозапись, сделанная из салона авиалайнера,
который разбился в районе Претории (Южная Африка).
На кадрах видно, что двигатель самолета под левым крылом горит во время полета. Снимавший на камеру происходящее мужчина сперва долго и напряженно молчит, а затем произносит: "Дела идут все хуже и хуже. Дела совсем плохи".
Через мгновения изображение пропадает и раздается удар. Через несколько секунд черный фон сменяется кадрами задымленного борта.
Самолет потерпел крушение 10 июля, в результате чего погибли 2 человека и 20 получили травмы.
Американский президент разразился противоречивыми высказываниями по возвращении домой
Мундиаль поставил перед девушками неожиданную проблему