Жуткие кадры крушения самолета в ЮАР облетели мир

Автором видео стал один из пассажиров рухнувшего судна

В Сети появилось видеозапись, сделанная из салона авиалайнера, который разбился в районе Претории (Южная Африка).



На кадрах видно, что двигатель самолета под левым крылом горит во время полета. Снимавший на камеру происходящее мужчина сперва долго и напряженно молчит, а затем произносит: "Дела идут все хуже и хуже. Дела совсем плохи".

Через мгновения изображение пропадает и раздается удар. Через несколько секунд черный фон сменяется кадрами задымленного борта.

Самолет потерпел крушение 10 июля, в результате чего погибли 2 человека и 20 получили травмы.