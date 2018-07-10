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В ЮАР разбился пассажирский лайнер

Фото: twitter.com/ER24EMS
Число жертв пока неизвестно

В результате авиакатастрофы в ЮАР один человек погиб, ранения и травмы получили 20 человек. По последним данным, один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщают экстренные службы. Как стало известно, лайнер разбился в окрестностях столицы республики Претории.

Что стало причиной крушения, также еще неизвестно.

По предварительным данным, воздушное судно принадлежит авиакомпании Martin’s Air Charter.

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