В ЮАР разбился пассажирский лайнер

Число жертв пока неизвестно

В результате авиакатастрофы в ЮАР один человек погиб, ранения и травмы получили 20 человек. По последним данным, один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщают экстренные службы. Как стало известно, лайнер разбился в окрестностях столицы республики Претории.

Что стало причиной крушения, также еще неизвестно.

BREAKING NEWS: Plane crash in Pretoria, more details to follow.

По предварительным данным, воздушное судно принадлежит авиакомпании Martin’s Air Charter.