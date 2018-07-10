В ЮАР разбился пассажирский лайнер
В результате авиакатастрофы в ЮАР один человек погиб, ранения и травмы получили 20 человек. По последним данным, один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщают экстренные службы. Как стало известно, лайнер разбился в окрестностях столицы республики Претории.
Что стало причиной крушения, также еще неизвестно.
#BREAKING At least 19 injured in https://t.co/Ub898ACsRR plane crash, emergency services say pic.twitter.com/bAmYNvQ28y— AFP news agency (@AFP) 10 июля 2018 г.
BREAKING NEWS: Plane crash in Pretoria, more details to follow.— SABC News Online (@SABCNewsOnline) 10 июля 2018 г.
Pic: @EMER_G_MED pic.twitter.com/oKKitEt9JW
[UPDATE] - Initial reports from the aircraft crash in Wonderboom has left allegedly 20 people injured, at least one critically. @ewnupdates @eNCA @jour_maine @SABCNewsOnline @_ArriveAlive @FatalMoves pic.twitter.com/Hnu239Y0Kv— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 10 июля 2018 г.
По предварительным данным, воздушное судно принадлежит авиакомпании Martin’s Air Charter.
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